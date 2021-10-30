В Одессе продлены школьные каникулы

В связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Продление каникул рекомендовано, учитывая требования пункта 1 протокольного решения по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины К.Тимошенко, которое состоялось 25.10.2021 г., и письма Министерства образования и науки Украины от 25.10.2021 г. №1/9-569, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Одессе 1085 новых случаев COVID-19, в том числе 40 новых случаев COVID-19 у детей (25 девочек и 15 мальчиков).

Одесса News сообщала о вспышке коронавируса в Украинском детском центре «Молодая гвардия», что в Одессе.

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