В Одессе Зеленский посетил Художественный музей и порассуждал об искусстве

29 октября Глава государства во время рабочей поездки в Одесскую область посетил Одесский национальный художественный музей и ознакомился с планом его реставрации.

Об этом сообщает Официальный сайт Офиса Президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Одесский национальный художественный музей будет отреставрирован в рамках Национальной программы «Большая реставрация».

«Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание», – сказал Владимир Зеленский.

Музей расположен в здании бывшего дворца Потоцких, построенного в 1810-1820 годах. Сооружение является памятником культурного наследия национального значения. Кроме основного здания музей имеет административные и фондовые помещения, грот, реставрационную мастерскую, специально оборудованный класс для детских занятий и галерею «Жёлтые великаны».

В текущем году планируется отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, полов и потолков, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы и лифт. Завершение работ ожидается в 2025 году.

По информации Думской, на реставрацию Худмузея планируют потратить более 142 млн грн, но пока есть только 15 миллионов. Именно в день приезда Зеленского в Одессу областной департамент капитального строительства и дорожного хозяйства объявил тендер по выбору подрядчика ремонтно-реставрационных работ в музее. Тендерные предложения принимаются до 17 ноября, а 22-го состоится аукцион.

Кабинет министров Украины уже выделил 15 миллионов гривен, но вряд ли музею удастся за оставшиеся 2 месяца до завершения года освоить их.

Глава государства осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и произведения современного искусства, а также выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором этого музея в 2018-2021 годах. После его смерти Президент Украины подписал указ о присвоении музею статуса национального.



«Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрёл совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира», – отметил Владимир Зеленский.

Кстати. В 2020 году в музее побывало около 30 тыс. человек, а за восемь месяцев 2021-го – более 22,3 тыс.

Собрание музея включает в себя коллекции и произведения искусства общенационального значения. Количество музейных предметов в 2020 году составило более 9,7 тыс., а в текущем году в фонд музея поступило ещё 403 работы.

Одесса News сообщала, на что в Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗВИ) пойдут деньги по программе Президента Владимира Зеленского «Большая реставрация».

Фото: Одесса News, ОПУ