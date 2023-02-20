Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 февраля, провёл в расширенном формате заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте.

Об этом сообщил Зеленский в своём вечернем видеообращении 19 февраля.

На очередном заседании Ставки были заслушаны доклады Главнокомандующего, командующих направлений, а также представителей разведки и МВД.

«Провёл заседание Ставки в новом, расширенном формате. Докладывали и Главнокомандующий, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно с передовой. Мы выравниваем ситуацию, делаем всё, чтобы подготовить наши действия – запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу», – сказал Зеленский.

По его словам, Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент – на мобилизации, конкретной ситуации, как и что осуществляется.

Подробно Зеленский заслушал доклады на Ставке по каждой боевой позиции, каждому самому горячему направлению.

Командующий ВСУ Валерий Залужный

«Бахмутское направление, ОСУВ «Хортица» – был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько отнимаем сил врага. Угледарское направление, ОТУ «Донецк» – докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери», — сказал Зеленский.

Командующий Сухопутными Силами ВСУ Александр Сырский

Глава государства выразил убеждение, что чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная,тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины.

Командующий Морской пехоты ВСУ Юрий Содоль

Зеленский добавил, что также заслушал доклад по ситуации на юге. В частности, по Одесскому направлению докладывал генерал Гнатов. По его словам, ситуация там без изменений. «Контролируем все возможные перспективы», — сказал Президент.

Начальник штаба — заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ Андрей Гнатов

«ОСУВ «Таврия» – докладывал генерал Тарнавский по поводу конкретных результатов защиты. Спасибо всем нашим воинам, кто бережёт Запорожье и всё это направление! Обязательно – Северное направление, Киев. Был доклад генерала Наева. Генерал доложил, что ситуация полностью под контролем, как и по всей северной границе», – отметил Президент.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский

Зеленский анонсировал новые инициативы в секторе обороны, отмечая доклад министра внутренних дел о формировании новых бригад «Гвардии наступления». «Есть очень-очень хорошие результаты. Это очень полезный опыт того, как можно и нужно мотивировать людей. И такой формат работы, как на Ставке, так и в информировании об управлении обороной буду поддерживать», – сказал он.

Командующий Объединённого оперативного штаба ВСУ Сергей Наев

Президент отметил, что украинцы должны знать и понимать, что и как готовят власть и защитники, что и как контролируется. В то же время, он добавил, что на заседании Ставки рассматривались и военные вопросы, однако детали действий разведки – разглашать нельзя.

«Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение, ощущение, что Украина движется к своим целям. Доклад по этим вопросам сделали Буданов, Малюк, Литвиненко», — резюмировал Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 16 февраля.

Видео: ОПУ

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