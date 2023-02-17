Зеленский провёл заседание Ставки: обсуждали перспективы всех направлений

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, опубликованном на официальном сайте Офиса Президента.

«Провёл сегодня очередное заседание Ставки. И в нём приняли участие все командующие оперативных направлений. Детально заслушали информацию по каждому направлению и перспективы – тоже по каждому из направлений», – сказал он.

По словам Зеленского, на заседании Ставки речь также шла об обучении украинских военных, поставках оружия и планах российских оккупантов.

«Поставка оружия и боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим», – сообщил он.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 13 февраля.

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