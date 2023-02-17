На пожаре в селе Надлиманском нашли обгоревшее тело мужчины

17 февраля на улице Богдана Хмельницкого в селе Надлиманском Одесского района, что на территории Маяковской территориальной громады, произошёл пожар.

Подробности происшествия сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что сегодня в 4:50 спасатели получили сообщение о пожаре, а в 7:25 его ликвидировали: горела крыша одноэтажного частного дома на площади 60 м2.

Из-за значительной задымленности прибывшим 10 спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы.

На месте пожара обнаружено тело хозяина 1944 года рождения.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 15 февраля в селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области произошёл пожар, во время которого обнаружено тело двухлетнего ребёнка.

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