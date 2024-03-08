В Одессе простились с Анной Чебан — детским врачом, которую убил российский дрон  

В Одессе у дома на проспекте Добровольского, 134, один из подъездов которого был разрушен 2 марта 2024 года взрывом вражеского дрона, прошла церемония прощания с погибшей под завалами Анной Алексеевной Чебан — педиатром.

Как сообщает «Думская», проститься с врачом пришли её близкие и коллеги, родители многих детей, которых она обслуживала, – Анна Алексеевна была хорошим специалистом в Суворовском районе города.

По словам директора городской детской поликлиники №2 Екатерины Патраманской, Анна Алексеевна проработала в детской поликлинике всю свою жизнь – 43 года. «Она в 77-м году закончила медицинский институт, факультет педиатрии и пришла работать к нам. Она была прекрасным специалистом. Она знала всех своих пациентов, была доброй. Несмотря ни на что, всегда была на работе. Она жила этой профессией, её вдохновляла любовь детей».

Отмечается, что Анна Чебан получила квартиру в доме сразу после его сдачи 50 лет назад. Близкие погибшей рассказали, что в начале полномасштабной войны она выехала за границу, но вскоре вернулась домой и продолжила работать в поликлинике…

Одесса News информировала о похоронах других жертв дроновой атаки врага по Одессе 2 марта — 4-месячного Тимофея Гайдаржи и его мамы Анны, а также Татьяны и Олега Кравец с их детьми – 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой.

Вечная память погибшим!

Фото и видео: Думская

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