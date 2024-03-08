Белгород-днестровскому боксёру Захарееву не удалось получить лицензию на Олимпиаду

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Юрий Захареев завершил борьбу за лицензию Олимпийских игр на турнире в Италии, уступив в своём втором поединке на турнире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Отмечается, что Юрий Захареев (71 кг) раздельным решением судей уступил колумбийцу Александру Рангелу на лицензионном турнире в Италии.

«Это был второй поединок для Юрия на турнире. В первом он единогласным решением судей одолел словенца Дежана Лебурича», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что три спортсмена Одесской области завоевали лицензии на Олимпийские игры-2024. Первую 9 октября 2022 года завоевала мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, а в марте 2024 года — одесские саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук.

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