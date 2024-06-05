В Вилково состоялось главное мероприятие Олимпийского дня в Одесской области

В украинской Венеции — Вилково — прошёл невероятный праздник спорта — Олимпийский день в Одесской области, в котором приняли участие около 400 человек спортсменов, школьников, их родителей и почётных гостей.

Среди почётных гостей были глава отделения НОК Украины в Одесской области, олимпийский чемпион Николай Мильчев, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, двукратный чемпион мира по воркауту Вадим Олийнык, — сообщает пресс-служба НОК Украины в Одесской области.

Центральным событием Олимпийского дня, как всегда, стали олимпийские забеги, а главным событием для спортивного сообщества Вилково стало открытие ультрасовременного спортивного комплекса для занятий спортом под открытым небом.

Такому комплексу могут позавидовать и жители областных центров. Дал старт этому проекту именно Юрий Чебан, который передал часть средств, вырученных от продажи своих олимпийских медалей, далее подключились меценаты.

Завершился Олимпийский день традиционными соревнованиями по гребле, где своё мастерство почётным гостям продемонстрировали ведущие спортсмены ДЮСШ.

Участники Олимпийского дня почтили память погибших на фронте украинцев.

Одесса News информировала, что олимпийские квоты уже получили 5 спортсменов Одесской области: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук, футболисты одесского «Черноморца» Максим Брагару и Владимир Салюк.

Фото: Отделение НОК Украины в Одесской области

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