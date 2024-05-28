Претендент на Олимпиаду-2024, пловец из Одессы готовится к Чемпионату Европы

Кандидат на участие в Олимпиаде-2024, которая состоится в июле, одесский спортсмен Вадим Науменко начал подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает Отделение НОК в Одесской области, чемпионат Европы состоится в столице Сербии Белграде 20-23 июня, а тренировки Вадим проводит в родном бассейне «Динамо».

Кроме Вадима, в кругу претендентов на участие в Олимпийских играх остаются ещё 10 спортсменов Одесской области (8 видов спорта): стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская.

Олимпийские квоты уже получили 5 спортсменов Одесской области: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук, футболисты одесского «Черноморца» Максим Брагару и Владимир Салюк.

Фото: Отделение НОК Украины в Одесской области

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