Одесские пограничники задержали четырёх мужчин, скрывавшихся в прицепе грузовика

Оперативники Одесского пограничного отряда разоблачили водителя фуры, пытавшегося «подбросить» к границе группу «нелегальных» пассажиров.

Инцидент произошёл на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени», — сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители установили, что четверо мужчин, жители Донецкой, Харьковской, Черкасской и Одесской областей, через знакомых и Интернет вышли на Telegram-канал дельцов, которые за деньги предлагали услуги по незаконному пересечению границы.

Отмечается, что получив инструкции, те прибыли в Одессу. Согласно договорённости, участники противоправной схемы должны были две недели проживать в гостинице и в определённый день и время прибыть к месту, где их будет ожидать водитель «бла-бла-кара».

«При встрече, для конспирации своего замысла, водитель грузовика «любезно» пригласил всех пассажиров занять свои места согласно купленным «билетам» в пустом – комфортабельном полуприцепе. Стоимость такой поездки для каждого составляла 6 тысяч долларов с авансовым платежом в 1000 долларов», — сообщили пограничники.

За совершённое всем участникам турне придётся отвечать перед законом. В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 28-летнего одессита, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реки Турунчук и Днестр.

Фото и видео: Госпогранслужба

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