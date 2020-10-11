Пограничники обнаружили подводную лодку на дне Кучурганского лимана

В Одесской области, на территории Кучурганского лимана, пограничниками Подольского отряда был обнаружен оригинальный девайс -«субмарина», которую, скорее всего, сконструировали для нужд контрабандистов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.



«Покрытая ржавчиной «Yellow Submarine» кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. Она имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру «субмарина» оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На «борту» были мешки с песком, чтобы ещё лучше погружаться под воду», — так описывают технические возможности находки пограничники.



Отмечается, что это подводное устройство пограничники нашли под водой в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки экипажи плавсредств Госпогранслужбы здесь осуществляют регулярно, поскольку этим водоёмом проходит линия госграницы с Молдовой.



По мнению пограничников, «изобретатели» недавно испытали своё «ноу-хау», потому что траление дна в этом месте проходило днями.



Защитники рубежей заметили, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются. Этот участок границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения — а это 10 интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, позволяющими эффективно контролировать границу днём ​​и ночью.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Госпогранслужба вместе со взаимодействующими структурами Одесской области прекратила очередную масштабную международную сделку — контрабанду сигарет на сумму 3 миллиона гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба