Одесские пограничники обнаружили у въезжающих фальшивые паспорта

Пограничники в пункте пропуска «Паланка» и в Одесском аэропорту при проверке документов у пассажиров обнаружили фальшивые паспорта.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В одном случае иностранец ехал в Молдову через пункт пропуска «Паланка». На контроль он предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники Белгород-Днестровского отряда в ходе проверки выяснили, что документ поддельный. Мужчина признался, что является выходцем из Бангладеш. После того, как его отчислили из университета и отменили вид на жительство, он решил уехать в ЕС в поисках лучшей жизни. Чтобы осуществить свои намерения, бывший студент приобрёл загранпаспорт за 6000 евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бангладешца через государственную границу не пропустили и доставили в пограничное подразделение. В Нацполицию направлено соответствующее уведомление.

В другом случае, в Одесском аэропорту во время оформления рейса из Бергамо один из пассажиров предъявил на контроль ID-карту Великобритании. У инспектора возникли сомнения в подлинности документа.

Как выяснилось, «путешественником» оказался гражданин Сирии, который в поисках лучшей жизни приобрёл карту в Ливане, чтобы добраться до Италии. Фальшивка стоила ему 300 долларов.

Для выяснения всех обстоятельств сириец задержан, поддельный документ изъят, а в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьёй 358 УКУ.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Черноморском порту пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов из Турции.

Фото: Госпогранслужба

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