Пограничники остановили «уклониста», пытавшегося на скутере попасть в Румынию

Пограничники Измаильского отряда во время патрулирования государственной границы на реке Дунай обнаружили 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Изобретательного «уклониста» охранники границы заметили в 100 метрах от линии границы. Человек плыл под водой, но вынужден был подниматься на поверхность, чтобы дышать.

«Используя скутер, он надеялся поскорее преодолеть водный маршрут. Однако не сложилось, как хотелось – бдительные пограничники его заметили и задержали», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, это уже вторая попытка мужчины бежать за границу. В 2022 году он безуспешно пытался попасть в Молдову по суше.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Одесской области пограничники во время патрулирования Кучурганского водохранилища задержали мужчину, пытавшегося вплавь добраться до берега Приднестровского региона Молдовы.

Фото: Госпогранслужба.

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