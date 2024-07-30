Одесские пограничники обнаружили в камышах плывшего в Молдову мужчину

В Одесской области пограничники во время патрулирования Кучурганского водохранилища задержали мужчину, пытавшегося вплавь добраться до берега Приднестровского региона Молдовы.

Об этом 29 июля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пловцом, скрывавшимся в камышах, оказался 31-летний житель Винницы, отметили в ГПСУ.

«Мужчина самостоятельно и тщательно спланировал свой незаконный маршрут. Чтобы личные вещи и документы не промокли, он плотно упаковал их полиэтиленовой плёнкой и скотчем», – говорится в сообщении.

Пограничники подняли мужчину в свою лодку и составили на него протокол за попытку незаконного пересечения границы (ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

«Кроме этого, за нарушение правил пограничного режима, предусмотренного ст. 202 КУоАП, мужчине грозит штраф», – добавили в ведомстве.

На видео, которое обнародовала пресс-служба ГПСУ, слышно, как пограничник спрашивает у обнаруженного мужчины, куда он собрался. Пловец ответил, что «уже никуда».

Одесса News информировала, что в июле 2024 года 22-летнего водителя, который пытался подвезти на украинско-молдовскую границу пятнадцать пассажиров, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Подгорное, что в Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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