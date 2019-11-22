Экипаж севшего на мель у пляжа «Дельфин» танкера отказался эвакуироваться

Экипаж 60-метрового танкера «Делфи» под флагом Молдовы, 21 ноября севшего на мель недалеко от одесского берега (пляж Дельфин), отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна в ожидании разрешения судовладельца и отказывается от любой помощи.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации, Максим Куцый, взявший ситуацию с танкером под свой личный контроль.

«Провёл заседание оперативного штаба по критической ситуации с танкером Delfi у берегов Одессы. На данный момент продолжается аварийно-спасательная операция. После доклада пограничников, портовиков, спасателей и медиков на данный момент известно, что на борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины», — написал Куцый.

Он рассказал, что на борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации в Одесском заливе. Известно, что на танкере закончилось топливо и есть проблемы с электричеством.

«Судно кормой село на мель. Дрейф приостановился. Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна, они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи. С судовладельцем связаться невозможно. Фактически этот корабль — серый, без необходимой регистрации», — добавил глава ОГА.

По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.

Как сообщала Одесса News, поздно вечером 21 ноября стало известно, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер, который сорвало с якоря в порту Южный и повлекло в сторону Одессы. Спасатели и частный буксир «Австралия» пытались эвакуировать экипаж судна.

В заливе работают катера Морской поисково–спасательной службы и буксир «Австралия».

Фото: ТАЙМЕР, Facebook