Как Одесса пережила землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии 16 сентября. Подземные толчки ощущались в Молдове и Одесской области.

Как сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется.

По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме.

Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало.

«Жители городов Бессарабии пишут, что в некоторых квартирах от подземных толчков дрожала посуда и шатались люстры», — сообщает «Бесарабія.INFO».

Одесса News информировала 13 августа 2024 года о том, что Украине грозит землетрясение, которое теоретически может произойти в зоне Вранча (Румыния) в ближайшее время.

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