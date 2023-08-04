Румыния до субботы хочет растаможить до 30 судов, ожидающих въезд из портов на Дунае

Румыния заявила в четверг, что в течение следующих двух дней растаможит до 30 судов, ожидающих въезд в страну из украинских портов на реке Дунай, что свидетельствует о том, что торговля не остановилась, несмотря на нападение России на главный речной порт на юге Украины.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Как пишет агентство, данные отслеживания коммерческих судов показывают, что река и её устье переполнены суднами, которые пытаются добраться до украинских портов и выйти из них.

«Мы пытаемся справиться с этими скоплениями как можно быстрее, чтобы разгрузить Дунай… Мы растаможим около 30 судов за два дня, по крайней мере, 12 сегодня, если не 14, а остальное – завтра», – сказал директор по навигации Румынского агентства по управлению Дунаем Флорин Узумтома.

По его словам, в мае и июне администрация оформила рекордно большое количество прибывших из украинских внутренних портов судов – более 477 в месяц.

«Май и июнь были пиковыми, и мы ожидаем, что август, несмотря на всё, также будет пиковым», – сказал Узумтома.

Движение через Дунай является последним водным маршрутом из Украины для экспорта зерна, поскольку Россия фактически восстановила свою блокаду, угрожая судам в Чёрном море, пишет агентство.

Для справки. Украина является одним из самых крупных мировых экспортёров зерна. Россия уже более двух недель атакует её сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру после того, как отказалась продолжить работу «зернового коридора» Чёрным морем. До того, как РФ вышла из соглашения, на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно загружается на баржи, отправляется вниз по реке через территориальные воды Румынии, члена НАТО, и дальше – из румынского черноморского порта Констанца.

Как сообщала Одесса News, Россия атаковала южные районы Одесской области ударными беспилотниками. В результате атак войск РФ на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары, повреждён элеватор. Военные из Оперативного командования «Юг» добавили, что враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае, ударил и по элеватору, и по зернохранилищу.

Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил атаки РФ по инфраструктуре на Дунае на юге Украины, назвав это военным преступлением.

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