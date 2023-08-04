527-й день войны: Что бы ни делал враг, украинская сила доминирует

Начались 527-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. На фронте идут тяжёлые бои, российские оккупационные войска всеми силами пытаются остановить продвижение сил обороны Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своём вечернем обращении 3 августа.

«Фронт. Бои тяжёлые, оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления. Южные направления. Повсюду непросто. Но что бы ни делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!» – сказал он.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 4 августа, за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского», а на Марьинском — в районе города Марьинка, — говорится во фронтовой сводке Генштаба.

Отмечается, что на Авдеевском и Шахтёрском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия, пытаясь восстановить утраченное положение.

В Запорожском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. На Херсонском направлении противник наносит авиаудары по населённым пунктам.

«В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», — информирует Генштаб.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.

Как сообщала Одесса News, годовые расходы на силы обороны страны составляют около 2 трлн грн.

На главном фото: Александр, боец 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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