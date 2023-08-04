В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Данилов, светлая ему память

16 июня в селе Выпасное Мологовской громады Одесской области простились с 32-летним матросом Алексеем Даниловым.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Боец погиб 5 июня во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области.

Как сообщала Одесса News, во время боевой задачи в Донецкой области трагически оборвалась 13 июня 2023 года жизнь 44-летнего жителя Болграда, военнослужащего подразделения морской пехоты Александра Абажи.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА

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