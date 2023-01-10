В бою за Украину погиб солдат из Южного Руслан Жорняк, светлая ему память

На фронте погиб 50-летний стрелок-помощник гранатомётчика, солдат из города Южный Одесской области Руслан Жорняк.

Об этом сообщает в Facebook Южненский горсовет.

Герой погиб 23 декабря вблизи населённого пункта Озаряновка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Траурная церемония прощания состоялась у памятника Героям Небесной сотни по улице Химиков в городе Южный.

Как сообщала Одесса News, на фронте погиб 52-летний Александр Свергоцкий из Одессы, которого не хотели брать в ВСУ из-за возраста и нехватки военного опыта.

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Фото: Южненский горсовет/Facebook

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