Дошла волна и до Одесской епархии: открыто уголовное производство

В Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной приватизации кафедрального Спасо-Преображенского собора.

Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, который он 9 января опубликовал в Telegram.

Из документа следует, что досудебное расследование ведётся по по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Речь идет о незаконной передаче здания церкви из коммунальной собственности Одесского городского совета в частную собственность Одесской епархии Украинской православной церкви.

Также прокуратура расследует «безосновательное финансирование» содержание здания храма из бюджета Одесской территориальной общины в 2012–2017 годах.

«Одесситы хорошо знают историю этого собора. В 1936 году храм был взорван по решению советской власти. Уже в независимой Украине было принято решение его восстановить. Но почему-то в УПЦ МП считали собор своим, хотя его восстановили не за деньги церкви. После восстановления собор оказался в частной собственности московских священников. Теперь этим делом занимаются правоохранители. Мы должны возвращать свои святыни», – отметил в сообщении Гончаренко.

Кстати. По данным Wikipedia, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе – самый большой православный храм города. Заложен был в 1794 году, в 1936-м разграблен и разрушен большевиками, в 2003-м освящён после восстановления. В энциклопедии указано, что строительство обновлённого храма осуществлялось «исключительно на пожертвования физических и юридических лиц, жителей города Одессы, а также иностранных лиц, посещающих город». Расходы на строительство, включая проектные работы, составили 32 млн гривен. Бюджетные средства на воссоздание собора до сих пор не использовались, отмечает Wikipedia.

Как сообщала Одесса News, Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сво’м Рождественском послании сказал, что «сегодня мы снова свидетельствуем, что наша Украинская Православная Церковь всегда была со своим народом, с ним она оста’тся и сегодня. Необходимо устранить препятствие, отменить недоверие между государственной властью и Украинской Православной Церковью».

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