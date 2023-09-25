Одесская прокуратура пополнила досье военных преступлений РФ

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетному обстрелу Одессы ночью 25 сентября.

По данным следствия, в ночь на 25 сентября вооружённые силы России совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе. Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домовладений в пригороде Одессы.

Отмечается, что существенные разрушения понёс Одесский морвокзал и неработающий рядом отель.

«Информация о пострадавших уточняется, идёт разбор завалов. Полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и сотрудники полиции, фиксирующие очередное военное преступление России», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала также и о других разрушениях после ракетного обстрела ночью 25 сентября 2023 года: в складском помещении, зернохранилищах и в одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадала женщина, она в больнице.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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