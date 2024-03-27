В американском Балтиморе корабль врезался в мост и разрушил его

В Балтиморе (Сhttps://twitter.com/i/status/1772515766929097088ША) в ночь на 26 марта мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в реку Патапско после того, как с ним столкнулся грузовой корабль.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Fox News Baltimore.

Первые сведения о происшествии поступили около 1.30 ночи. Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью городской пожарной охраны Балтимора, подтвердил, что мост был повреждён большим судном, в результате чего он рухнул в реку.

По его словам, в реку также упало около семи человек и несколько транспортных средств.

В 3.00 по местному времени мэр Балтимора Брэндон М. Скотт сообщил в соцсети X, что «на месте работают сотрудники службы экстренной помощи».

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

Позже стало известно, что 6 человек, работавших на мосту, пропали без вести и считаются погибшими.

Отмечается, что виновником трагедии стал 289-метровый сухогруз-контейнеровоз Dali, шедший под флагом Сингапура из порта Балтимора курсом на Шри-Ланку.

По информации представителей Береговой охраны США и полиции штата Мэриленд, активные поисково-спасательные операции приостановили примерно через 18 часов после аварии, поскольку водолазные команды сталкиваются со всё более опасными условиями в тёмных, заваленных обломками судна водах.

Контрадмирал береговой охраны Шеннон Гилрит заявил, что нет надежды найти пропавших рабочих живыми из-за слишком холодной воды и длительного времени, прошедшего с момента столкновения. Полковник полиции штата Роланд Батлер сказал, что власти надеются вернуть водолазов к работе утром среды, чтобы попытаться найти тела погибших рабочих.

В штате Мэриленд объявили чрезвычайную ситуацию после обрушения моста.

Для справки. Мост, названный в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора американского национального гимна The Star-Spangled Banner, был открыт в 1977 году.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года из-за мощного шторма в Северном море потерял навигацию норвежский круизный лайнер с 400 пассажирами на борту.

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