В Северном море терпит бедствие норвежский круизный лайнер, на борту которого 400 человек

Из-за мощного шторма в Северном море потерял навигацию норвежский круизный лайнер. На судне нет электроэнергии, главный двигатель работает, но навигационные системы и радары – нет.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на The Guardian.

По данным Датского объединённого спасательно-координационного центра, 266 пассажиров и 131 член экипажа находятся в безопасности.

«На судне нет электроэнергии. Главный двигатель работает, но навигационные системы и радары — нет», — сказал представитель центра, отвечающий за координацию поисково-спасательных операций.

Отмечают, что во время плавания примерно в 200 километрах от западного побережья Дании и примерно в 330 километрах от восточного побережья Великобритании сильный ветер выбил окна на мостике судна, что привело к попаданию воды и, как следствие, к отключению электроэнергии.

Судно, принадлежащее круизной компании HX, подразделению норвежской Hurtigruten Group, вышло из города Флурё в Норвегии в четверг и должно было прибыть в британский порт Тилбери в пятницу.

«Сейчас судно подтвердило, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, и состояние лайнера остаётся стабильным», — говорится в сообщении Hurtigruten Group.

Буксир гражданской спасательной компании Esvagt должен был прибыть к судну, которое управляется вручную из машинного отделения. Вспомогательные корабли Esvagt прибыли, чтобы помочь лайнеру ориентироваться, пока его не смогут отбуксировать в порт.

Одесса News информировала, что на востоке Гренландии в ноябре 2023 года сел на мель круизный лайнер, на борту которого находились 206 пассажиров.

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