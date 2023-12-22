НБУ показал, как выглядит один из 5 тысяч выпущенных наборов новых памятных монет

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с заместителем главы Миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали 21 декабря набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Впервые в украинской нумизматике мы выбрали для монеты форму колокольчика. Ведь именно мелодия «Щедрика» напоминает перезвон, а американская версия этой всемирно известной песни называется «Колядка колоколов». Синергия и единение двух культур — украинской и американской — способствовали созданию композиции символом Рождества во всём мире», – отметил Пышный.

Во время презентации Роберт Нидем сказал, что эта монета отражает определяющий момент музыкального обмена и прославляет уникальное культурное наследие Украины. «Это замечательное свидетельство глубокой и крепкой связи между нашими двумя странами, а также устойчивости и силы Украины», — подчеркнул представитель Миссии США.

Набор из трёх серебряных памятных монет «Щедрик – колядка колоколов» продолжает серию «Украинское наследие» и посвящён одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно-известной колядке «Щедрик» в обработке композитора Николая Леонтовича.

Каждая из монет, входящих в набор, выполнена в форме звоночка, имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г (каждая).

На аверсе центральной монеты набора изображен вертеп с рождественской звездой – культурный феномен, сохраняющий глубокие украинские традиции. На аверсе двух других монет размещены сборные композиции ангелов, которые символизируют чистоту, силу, Божью помощь, защиту и свет праздника Рождества, а также строки из песни «Щедрик».

На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения «Щедрика» хором под руководством дирижёра Александра Кошица в 1922 году в Карнеги-холле, над хором — силуэт ласточки, которая является главным персонажем песни. На реверсе двух других монет изображены стилизованные цветные флаги Украины и США, композиция исторических культовых сооружений Киева и Нью-Йорка и золотистый кружевной фон с колокольчиками, что символизирует наполнение пространства волшебными звуками мелодии колядки.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года по случаю 32-й годовщины создания «Укрзализныци» Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!».

Фото: НБУ, Укринформ

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