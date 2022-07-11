В Нацбанке презентовали первые памятные монеты, выпущенные во время войны

11 июля Национальный банк Украины ввёл в обращение памятные монеты «В единстве – сила», посвящённые всенародному единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине оказывает весь мир.

По информации НБУ, представил монеты заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан во время встречи с первым заместителем Министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и представителями посольств 12 стран мира: Франции, Японии, Нидерландов, Великобритании, Канады, Германии, Эстонии, Латвии, Польши, Швеции, Соединённых Штатов Америки, Чехии, Италии.

Флаги, в том числе этих стран, оказывающих Украине всестороннюю помощь, изображены на реверсе памятных монет «В единстве – сила».

«Мы благодарны за поддержку нашим международным партнёрам и стремимся увековечить их усилия и нашу благодарность в памятных монетах, которые мы сегодня с радостью представляем», — сказал на презентации монет Алексей Шабан.

Памятные монеты «В единстве — сила» начинают новую серию — «Бессмертная моя Украина». Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны.

Аверс монет воспроизведён по мотивам эскиза «Единство — сила» авторства Алины Малюты, вошедшего в пять лучших эскизов по итогам открытого голосования на лучший эскиз, который проводил НБУ в апреле этого года. На аверсе монет в центре расположен Тризуб – малый Государственный Герб Украины, вокруг которого изображена стилизованная символическая композиция единения людей доброй воли во всём мире – попарно соединены руки, замкнутые в круг и обвитые сине-жёлтой лентой (использована цветная печать/тампопечать).

Реверс – по мотивам эскиза «Помощь стран-партнёров» авторства Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе. На реверсе монет вверху размещены полукругом надписи на двух языках – В единстве – СИЛА/IN UNITY STRENGTH. Под надписями – стилизованная композиция из цветных флагов (использована цветная печать/тампопечать) 15 стран, всесторонне помогающих Украине в борьбе с российским агрессором: США, Великобритании, Польши, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии, Франции, Японии.

Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк».

Монета «В единстве — сила» номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы тиражом до 5000 штук, а также номиналом 5 гривен ​​из нейзильбера тиражом до 250 000 штук (в том числе до 75000 в сувенирной упаковке).

Как сообщала Одесса News, с 14 июля НБУ планирует выпуск памятной монеты Украины «Военно-морские Силы Вооружённых Сил Украины» из серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен из сплава на основе цинка тиражом — 1 миллион штук.

Фото: НБУ

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