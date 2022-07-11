Зеленский ответил на петицию об экзамене на получение гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства, поданную 23 мая 2022 года, поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.

«Поэтому я обратился к премьер-министру Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос», – сообщил президент.

Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятых вопросов.

Для справки. Инициатор петиции Виталий Капустян заявлял, что экзамен для получения украинского гражданства должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, а также на знание Конституции. Сейчас же, согласно ст. 7 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», для получения гражданства необходимо лишь сдать тест на владение украинским языком.

Петиция набрала более 26,5 тысяч голосов.

Как сообщала Одесса News, 3 июня 2022 года на сайте Президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция №22/144562-еп о легализации в стране однополых браков.

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