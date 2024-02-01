ЕС выделил Украине €50 млрд помощи, решение приняли единогласно

Лидеры 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите ЕС 1 февраля в Брюсселе (Бельгия) договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в €50 млрд в рамках бюджета ЕС.

Об этом сообщил 1 февраля в Х президент Европейского совета Шарль Мишель.

«У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки Украины в рамках бюджета ЕС», – заявил глава Евросовета.

Он убеждён, что это решение обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

«ЕС берёт на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины, мы знаем, что поставлено на карту», – написал Мишель.

Для справки. Еврокомиссия 20 июня 2023 года предложила создать Фонд помощи Украине Ukraine Facility на 2024–2027 годы на €50 млрд в виде грантов и кредитов. Однако утвердить выделение этих средств не смогли, поскольку решение заблокировала Венгрия. 28 января Financial Times сообщила, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите. Вероятный план, попавший в распоряжение газеты, предусматривает подрыв валюты и обрушение доверия инвесторов, которые приведут к кризису на рынке труда и остановят развитие венгерской экономики.

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