ГУР потопил в Крыму российский ракетный корабль стоимостью $60 млн

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об уничтожении морскими беспилотниками российского ракетного катера «Ивановец» во временно оккупированном Крыму.

Корабль оккупантов, как сообщается 1 февраля в Telegram находился на рейде на озере Донузлав.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением – «Ивановец» дал крен на корму и затонул», – сообщили в украинской военной разведке.

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля, по данным ГУР, составляет ориентировочно $60–70 млн.

«Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела», – подытожили в разведке.

В ГУР указали, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

По информации ВМС ВСУ, на уничтоженном российском ракетном катере могли находиться до 40 членов экипажа.

«В ночь на 1 февраля силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер российских оккупантов 41-й бригады ракетных катеров, который нёс боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозёрном. Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которых противокорабельные ракеты типа «Москит» с дальностью до 130 км», — говорится в сообщении.

Для справки. «Ивановец» – большой ракетный катер проекта 12411 «Молния», предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктов базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз. Корабли этого проекта вооружены противокорабельными ракетами «Москит», артиллерией разного калибра и зенитно-ракетным комплексом «Игла» либо «Стрела».

Одесса News информировала, что по данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла одну подводную лодку, 23 корабля и катера.

Фото иллюстративное

Инфографика ВМС ВСУ

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