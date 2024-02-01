По улице Шота Руставели в Одессе нельзя будет свободно проехать до мая

В Одессе согласно обращения Управления дорожного хозяйства городского совета продлён временный запрет движения автотранспорта по ул. Шота Руставели на участке от ул. Живописной (ранее ул. Скворцова) до ул. Авиационной.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Запрет движения на этом участке предусмотрен до 20 мая 2024 года в связи с проведением работ по устройству сливной канализации по ул. Шота Руставели», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 31 мая 2024 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

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