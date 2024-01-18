Движение транспорта в Одессе на участке Деволановского спуска закрыто до лета

В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе до 31 мая 2024 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

Ранее, в мае 2023 года, мэр Одессы Геннадий Труханов дал установку соответствующим службам завершить капитальный ремонт этого участка до конца 2023 года, после чего планировалось разработать схему движения транспорта спуском и нанести дорожную разметку.

Для справки. Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного полотна. Работы были начаты в 2021 году.

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