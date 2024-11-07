Глава Одесской облгосадминистрации проинспектировал ремонт дороги Измаил-Килия

Годами жители жаловались на состояние дороги Т-16-07 Измаил-Килия, писали письма и обращения. До 2024 года она фактически была не проездной.

Несмотря на войну и сложности, приступили к ямочному ремонту этой дороги, — сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По его словам, обновлённая дорога обеспечит ускорение логистики: сокращение маршрута между Измаилом и Килией со 130 км до 45 км;. быстрый доступ для экстренных служб; удобную перевозку детей в учебные заведения, а также экономию времени и топлива.

«Проинспектировали ход работы, пообщались с местными жителями, выслушали жалобы и предложения – будем работать. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ при благоприятных условиях — апрель 2025 года», — сообщает глава ООГА.

Одесса News информировала, что в связи с необходимостью проведения работ по укладке слоёв основания и покрытия на Овидиопольской дороге в Одессе до 1 декабря 2024 года закрыто движение автотранспорта на правом съезде с этой трассы.

Фото: ООГА/Telegram

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