В Одесской области завершили ремонт двух автодорог

В Одесской области по программе Президента «Большое строительство» завершили ремонт двух автодорог: Белолесье-Рассейка и Виноградовка-Орловка.

Об этом рассказал глава Службы автомобильных дорог (САД) в Одесской области Андрей Сандул, пишет Укринформ.

«Участок автодороги Белолесье-Рассейка недавно был в аварийном состоянии. Руководство Лиманской ОТГ добилось включения его в программу «Большое строительство» и дорожники ООО «Расдорстрой», выигравшие тендер на выполнение работ в объёме 112 млн грн, в сжатые сроки завершили ремонт 10-километрового участка автотрассы, ведущей к курортам Приморское и Рассейка», — отметил Сандул.

По его словам, сдача в эксплуатацию автомобильной дороги областного значения Белолесье-Рассейка будет способствовать повышению безопасности движения, скорости, комфортности и экономичности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

По словам главы Лиманской ОТГ Василия Резниченко, восстановленная ​​дорога стала едва ли не самой важной транспортной артерией Белгород-Днестровского района, поскольку соединяет город и шесть населенных пунктов с побережьем Черного моря, и будет способствовать доступу туристов к курортам и активизации предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной и торговой сферах. Кроме того, в два раза сократилось время поездки жителей отдалённых сёл в райцентр.

Не менее актуальным, отметил руководитель САД, был ремонт автодороги Виноградовка-Орловка, поскольку по этой дороге жители бессарабских районов добираются к международной автотрассе М-15 Одесса-Рени.

Как сообщала Одесса News, в сентябре реализация проекта строительства концессионной автодороги государственного значения Одесса-Рени (на Бухарест) вошла в активную фазу.

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