Реализация проекта концессионной дороги Одесса-Рени вошла в активную фазу

Реализация проекта строительства концессионной автодороги государственного значения Одесса-Рени (на Бухарест) вошла в активную фазу.

Об этом заявил директор департамента европейской и евроатлантической интеграции, многостороннего сотрудничества и протокола Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Дмитрий Волошенков.

«Задачей первостепенной важности является строительство новых дорог в рамках международных транспортных коридоров и кольцевой дороги вокруг Чёрного моря. В первую очередь необходимо сосредоточиться на концессионных проектах, имеющих максимальную готовность. Дорога Одесса — Рени в этом списке стоит под номером один», — подчеркнул Волошенков.

По его словам, реализация проекта концессионной дороги при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства инфраструктуры и Одесской областной госадминистрации вошла в активную фазу. Сейчас планируется, что презентация этого инфраструктурного проекта состоится во время ІІ транспортной конференции ООН в Китае в конце октября 2021 года. А уже по итогам мероприятия будет решён вопрос о включении дороги в новую сеть международных транспортных коридоров.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по программе Президента «Большое строительство» отремонтировали участок дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Великая Михайловка — М-16.

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