Порт «Черноморск» готовят к передаче в концессию

Министерство общин, территорий и инфраструктуры готовит к передаче в концессию терминалы морского торгового порта «Черноморск».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Facebook.

«Передать в концессию планируется первый, контейнерный и пятый терминалы. Процесс начался ещё до полномасштабного вторжения России, сейчас министерство его восстанавливает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе будет разработано техническое экономическое обоснование, которое профинансирует Глобальный инфраструктурный фонд; экспертов и консультантов привлечёт Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Следующий этап – проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта «Черноморск».

Ожидается, что благодаря передаче порта в управление частным партнёрам, Украина будет ежегодно получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет. Частное партнёрство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество предоставления услуг.

В Минвосстановлении напомнили, что у Украины уже есть опыт передачи портовой инфраструктуры в концессию. В частности, в 2021 году Министерством инфраструктуры и ГП «Администрация морских портов Украины» частным партнёрам государства были переданы государственные стивидорные компании морских портов «Херсон» и «Ольвия». Активной работе этих объектов помешало только полномасштабное вторжение России.

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