В Украине с 1 июня будет запущен электронный лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.

«Правительство приняло постановление о запуске электронного лесорубного билета и сертификата о происхождении древесины. Над этими изменениями работала наша команда Гослесагентства два года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 июня.

По словам главы госпредприятия, с введением е-лесорубного билета будут минимизированы коррупционные риски, существовавшие при бумажном варианте документа. Электронный билет будет предоставляться на каждый отдельный участок, где планируется заготовка, и будет содержать информацию обо всех видах вырубки. Его действие будет распространяться на всех лесопользователей. ГП «Леса Украины» также обязуется пользоваться этой услугой.

Е-лесорубные билеты будут автоматически вноситься на карту сайта ГП «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» и в систему электронного учёта древесины, что позволит создать единую электронную базу данных.

Как подчеркнул Болоховец, и лесорубный билет, и сертификат о происхождении древесины можно получить онлайн.

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