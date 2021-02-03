Прокуратура направила в суд дело по чиновникам Одесской ж.д., вырубавших лес

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной группы, в которую входили должностные лица одного из подразделений регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця», подозреваемых в незаконной вырубке леса и завладении лесоматериалами Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Одесса News, бригадир отделения одного из подразделений Одесской железной дороги организовал незаконную вырубку деревьев в лесонасаждениях на территории земель, принадлежащих АО «Укрзализныця», с целью дальнейшей продажи лесопродукции и личного обогащения.

К своей противоправной деятельности организатор привлёк 4 своих подчинённых, лесорубов и тракториста.

Как отмечают в прокуратуре, за период незаконной деятельности сообщников, с мая по август 2020 года, государству нанесён ущерб на сумму свіые 1 млн 300 тыс грн.

В ходе проведённых обысков по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и по месту реализации лесопродукции правоохранители обнаружили и изъяли 4 автомобиля «ЗИЛ-130», 2 автомобиля УАЗ, 2 трактора «МТЗ-80», бензопилы, мобильные телефоны, бухгалтерские и кадровые документы, лесорубные билеты, черновые записи и лесоматериалы.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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