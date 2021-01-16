5 чиновников на принадлежащим Одесской ж.д. землям вырубили леса на миллион гривен

Одесская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 5 членам организованной группы, в которую входят должностные лица одного из подразделений регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» в незаконной вырубке древесины и завладении лесоматериалами Укрзализныци на сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, бригадир отделения одного из подразделений Одесской железной дороги, злоупотребляя своим служебным положением, организовал незаконную вырубку деревьев в лесонасаждениях на территории земель АО «Укрзализныця» с целью дальнейшей продажи в личных целях лесопродукции, принадлежащей обществу.



К своей противоправной деятельности организатор привлёк 4 своих подчинённых, а также лесорубов и тракториста, без которых эта афера бы не состоялась.

Отмечается, что за период незаконной деятельности сообщников — с мая по август 2020 года — государству нанесен ущерб более 1 млн 300 тыс грн ущерба.

В ходе проведённых обысков по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и по месту реализации лесопродукции правоохранители обнаружили и изъяли 4 автомобиля «ЗИЛ-130»; 2 автомобиля УАЗ; 2 трактора «МТЗ-80», бензопилы, мобильные телефоны, бухгалтерские и кадровые документы, лесорубные билеты, черновые записи и лесоматериалы.



«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года правоохранители задержали «на горячем» сразу после получения взятки в сумме 66 тысяч гривен мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры.