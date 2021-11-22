На взятке в $4 тысячи в Одесской области задержан начальник полиции

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника Владимира Панченко задержали во время получения неправомерной выгоды в день назначения его на должность.

Об этом сообщила «Думская» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Издание отметило, что до этого Владимир Панченко месяц исполнял обязанности начальника.

По данным следствия, он вымогал и получил $4 тысячи за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

Взяточника задержали на 23-м километре дороги Одесса–Южный сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины. «В административном здании отдела полиции прошли обыски», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы сообщили о подозрении регистратору одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета по факту получения неправомерной выгоды в сумме 1200 долларов США.

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