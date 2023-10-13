Украина атаковала 2 корабля РФ в Севастополе дроном «Морской малюк»

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины морскими дронами с экспериментальным вооружением атаковали носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин»

Об этом изданию «ГОРДОН» 13 октября сообщили источники в СБУ.

«Сегодняшняя атака на ракетоноситель «Буян» и позавчерашний подрыв «Державина» – дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины», – сообщил собеседник издания.

Отмечается, что оба судна были поражены дронами «Морской малюк», оснащёнными экспериментальным вооружением. Других подробностей операции пока не раскрывается.

«После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке «Алроса», которая пока сумела сбежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет «Буян» повторить подвиг «Алросы» не смог, поэтому был сегодня поражён на севастопольском рейде экспериментальным вооружением «Морских малюков», – сообщил изданию один из организаторов спецоперации.

Он озвучил предупреждение СБУ в адрес российских оккупантов: «Не надо ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота».

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года морской беспилотник Sea Baby («Морской малюк») Службы безопасности Украины подбил в Чёрном море недалеко от входа в Севастопольскую бухту российский малый ракетный корабль «Самум».

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