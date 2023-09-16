Морской беспилотник Sea Baby СБУ подбил в Чёрном море ракетный корабль «Самум» РФ

Морской беспилотник Sea Baby («Морской малыш») Службы безопасности Украины подбил в Чёрном море российский малый ракетный корабль «Самум».

Об этом сообщают источники издания «ГОРДОН» в СБУ.

По его информации, 14 сентября морской дрон СБУ попал в корабль «Самум» недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

«Sea Baby попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход. Россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт», – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что для атаки служба использовала экспериментальный образец морского беспилотника, он способен работать в штормовую погоду, скрываясь от обнаружения за высокими волнами.

Во время спецоперации с «Самумом» высота волн достигала двух метров, отметили в СБУ.

14 сентября минобороны РФ писало об атаке беспилотника на «Самум». По версии военных страны-агрессора, аппарат якобы был «уничтожен огнём из штатного вооружения корабля».

Для справки. «Самум» спущен на воду в 1992 году, порт его приписки – оккупированный Россией Севастополь. Корабль входит в состав Черноморского флота РФ.

Sea Baby – результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора. «Это уникальное изобретение СБУ. Ни одна из частных компаний не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер SIG», – сказал глава спецслужбы Василий Малюк.

Одесса News информировала об уничтожении украинскими военными 13 сентября в Чёрном море катера типа «Тунец» российских оккупантов.

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