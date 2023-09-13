В Чёрном море уничтожили ещё один катер российских оккупантов

Украинские военные 13 сентября в Черном море уничтожили еще один катер российских оккупантов.

Об этом сообщается в Facebook ВМС ВСУ.

«В северо-западной части Чёрного моря силами обороны юга уничтожен ещё один вражеский катер типа КС-701 «Тунец», – сказано в сообщении.

Об уничтожении вражеского катера типа КС-701 «Тунец» при попытке высадки десанта на украинскую территорию в северо-западной части Чёрного моря ВМС ВСУ сообщали 3 сентября. Его ликвидировали ударом с Bayraktar в оккупированной части Херсонской области. проинформировали СМИ.

4 сентября в ВСУ рассказали, что єтот катер біл гражданским судном, которое оккупанты отобрали у местного населения и использовали в военных целях.

7 сентября ВМС ВСУ проинформировали об уничтожении ещё 2-х российских катеров.

Одесса News информировала, что Министерство обороны России 13 сентября заявило об атаке крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, в результате которого повреждены два корабля.

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