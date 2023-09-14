Ещё один из подозреваемых в завладении аэропортом «Одесса» может выйти под залог

Подозреваемому по делу о завладении собственностью одесского аэропорта избрана мера пресечения.

Об этом пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сообщила 13 сентября в Facebook.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов предпринимателя из Одессы, который проходит по делу, и разрешил ему выйти под залог 120 780 000 грн.

Также следственный судья ВАКС обязал его выполнять ряд требований: носить электронный браслет, не выезжать из Одессы и сдать паспорта, не общаться со свидетелями и являться по первому требованию на допрос.

Срок действия меры пресечения – до 29 октября 2023 года.

Одесса News информировала 7 сентября, что по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному с прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из организаторов схемы – бизнесмену.

По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший городской голова Одессы Алексей Костусев, его заместитель Николай Ильченко, бывший гендиректор ООО «Международный аэропорт Одесса» Алексей Кочанов и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта «перешёл из собственности территориального сообщества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов».

Имён фигурантов НАБУ и САП не называют.

Известные бизнесмены — Борис Кауфман и Александр Борухович (Грановский).

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