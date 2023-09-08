Завладение аэропортом «Одесса»: одного из организаторов схемы арестовали в зале суда

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей одному из организаторов схемы незаконного завладения Международным аэропортом «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что 7 сентября по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному с прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из организаторов схемы – бизнесмену.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 29 октября 2023 года. В случае внесения залога на указанное лицо будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

По решению суда подозреваемый взят под стражу непосредственно в зале суда.

Имени фигуранта НАБУ и САП не называют. Однако, известно, что в преступной группе были бывший мэр Алексей Костусев, его первый заместитель Николай Ильченко и экс-директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Алексей Кочанов, а также двое бизнесменов — Борис Кауфман и Александр Борухович (Грановский).

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая, по информации следствия, завладела имуществом КП «Международный аэропорт Одесса стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

В НАБУ отмечали, что имущество аэропорта, которое бизнесмены получили в совместное пользование с городом, не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля.

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