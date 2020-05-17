Таможенные дела: 50% глав таможен Украины уволены, 2 чиновника в Одессе арестованы

Половину руководителей украинских таможен уволили во время заседания коллегии Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Министерство финансов.

«На заседании коллегии Гостаможслужбы было уволено 50% руководителей таможен», — говорится в сообщении.

В частности, было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Он добавил, что по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения.

«У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действиях на таможне. Это недопустимо. И я не стану на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи», — сказал Марченко.

Он добавил, что это не последние кадровые ротации на таможне.

«Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и порядочными сотрудниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку», — сказал министр.

Тем временем, двух чиновников одесской таможни подозревают в систематическом вымогательстве взяток за то, чтобы не создавать искусственных препятствий при растаможивании контейнеров.

Как информирует пресс-служба ГБР, «следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы. Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды служебными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины)».

По предварительной информации, чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности, проведении дополнительного досмотра груза.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых при получении им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1 300 долларов США.

Решением Печерского райсуда города Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, а оперативное сопровождение — Главное Управление СБУ в Одесской области.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР