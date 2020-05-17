В Украине за сутки от коронавируса умерли ещё 17 человек

В Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавируса, из них за сутки – 433.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Общее число выздоровевших пациентов в Украине 5 116. Умерли — 514. За последние сутки 17 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 210 пациентов.

В Одесской области количество заболевших составляет 746 человек (+12 за сутки).

Как сообщала Одесса News, всего в мире на утро 17 мая больных коронавирусом зарегистрировано 4 721 851 (+93 302 за сутки), умерших — 313 260 (+4615).

Наибольшее количество умерших в США — 90 113 (+1 606), Великобритании — 34 466 (+468), Италии — 31 763 (+153), Франции — 27 625 (+96), в Испании — 27 563 (+104).

Украина занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.