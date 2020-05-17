Пока в Одессе готовятся к лету, во Франции и Греции уже открыли пляжи

Во Франции в рамках имплементации национальной стратегии выхода из карантина разрешили посещение пляжей и доступ к водоёмам.

Соответствующие приказы подписал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, сообщает Укринформ.

«Было выдано 290 приказов о разрешении доступа к пляжам, озёрам и водоёмам. Это было согласовано в соответствии с требованиями тщательно отслеживать ситуацию и соблюсти санитарные правила», — заявил глава МВД Франции.

В этой стране с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии постепенного выхода из режима карантина. Постепенно открываются школы, учреждения торговли, парикмахерские салоны, учреждения органов власти, небольшие музеи и библиотеки. Гражданам разрешено свободное передвижение.

В то же время действует запрет до конца мая на работу ресторанов и баров, выставочных центров, проведение публичных религиозных обрядов. Также правительство обеспечило людей защитными масками, ношение которых является обязательным в общественном транспорте. До 15 июня в стране закрыты границы. Чрезвычайное санитарное состояние продлено до 10 июля.

В Греции в субботу также открыли сотни пляжных клубов, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности, сообщает Ekathimerini.

«Сотни организованных пляжей открылись для публики в субботу, они должны обеспечить соблюдение строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса на фоне рекордной жары», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сильная жара приведёт большое количество людей на греческие пляжи, поэтому здесь будут осуществляться инспекции для обеспечения соблюдения социальной дистанции и соблюдения правил по охране здоровья.

На пляжи Андаманского и Южно-Китайского морей, которые омывают Таиланд, украинцы попадут не скоро — в этой стране прогнозируют, что иностранные гости вернутся в страну лишь в октябре, сообщает Bangkok Post.

Общее количество случаев заражения в этой стране составило на утро 17 мая 3 ​​028. Из них — 56 пациентов умерли, а 2 856 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По сообщению Worldometers.info, всего же в мире на данный момент больных коронавирусом 4 721 851 (+93 302 за сутки), умерших — 313 260 (+4615).

Наибольшее количество умерших в США — 90 113 (+1 606), Великобритании — 34 466 (+468), Италии — 31 763 (+153), Франции — 27 625 (+96), в Испании — 27 563 (+104). Украина занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

Как сообщала Одесса News, в связи с некоторым улучшением эпидемиологической ситуации в Европе, некоторые страны открывают свои границы.