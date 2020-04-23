Одесский лабораторный центр подтвердил 161 больного COVID-19

ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом состоянием на 9.30 23 апреля.

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, из новых случаев — 6 в городе Подольск, 2 в Одессе и по одному в Беляевском и Килийском районах.

«К сожалению, есть сообщения о ещё одном летальном случае — 56-летний житель Одессы. Приношу свои соболезнования семье и близким», — написал Максим Куцый.

Звернення до мешканців Одещини щодо продовження карантину Друзі! ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 161 випадок захворювання на коронавірус.З нових випадків – 6 у місті Подільськ, 2 у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах.На жаль, маємо повідомлення про ще один летальний випадок – 56-річний мешканець Одеси. Висловлю свої співчуття родині й близьким.Наразі епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною. Через не дотримання правил індивідуальної санітарної безпеки та окремі порушення карантину на Великдень, за даними епідеміологів, пік захворюваності очікується з 3-го по 8 травня. Тому Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 11-го травня та було прийнято рішення про перенесення поминальних днів на червень. Станом на сьогодні, з лабораторії прийшов другий негативний ПЛР-тест на пацієнта з Овідіопольского району. Тож маємо вже 5 одужавших! Дуже прошу: ці три тижні ми маємо бути максимально відповідальними та суворо дотримуватися правил карантину. Не виходити на вулицю без крайньої потреби та уникати місць масового скупчення людей. Бережіть себе. Gepostet von Максим Куций am Mittwoch, 22. April 2020

Сейчас эпидемическая ситуация в регионе остаётся нестабильной, — утверждает глава ООГА.

«Из-за несоблюдения правил индивидуальной санитарной безопасности и отдельные нарушения карантина на Пасху, по данным эпидемиологов, пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая, — сообщает Куцый.

На сегодня, из лаборатории пришёл второй отрицательный ПЦР-тест на пациента с Овидиопольского района. «Поэтому имеем уже 5 выздоровевших!», — радостно сообщает руководитель области.

Резюмируя сказанное, Максим Куцый обратился к жителям Одесской области: «Очень прошу: эти три недели мы должны быть максимально ответственными и строго соблюдать правила карантина. Не выходить на улицу без крайней необходимости и избегать мест массового скопления людей. Берегите себя».

Также глава ОГА сообщает о своём вчерашнем посещении городской больницы Черноморска.

«Пообщался с врачами об уровне готовности медучреждения и борьбу с короновирусом. Сегодня здесь лечатся четыре пациента с COVID-19. Они расположены в изолированных боксах. Состояние — стабильное. Дополнительно передал медикам ещё 500 защитных костюмов многоразового использования и сказал, что экономить на средствах индивидуальной защиты и безопасности врачей — недопустимо. Больница обеспечена всем необходимым», — написал Максим Куцый.

Перевірка Чорноморської міськоі лікарні Сьогодні побував у Чорноморській міській лікарні. Поспілкувався з лікарями про рівень готовності медзакладу та боротьбу з короновірусом. Сьогодні тут лікуються чотири пацієнти з COVID-19. Вони розташовані у ізольованих боксах. Стан — стабільний. Додатково передав медикам ще 500 захисних костюмів багаторазового використання та сказав, що економити на засобах індивідуального захисту та безпеці лікарів — неприпустимо. Лікарня забезпечена всім необхідним. Працюємо разом задля єдиної мети. Я закликаю всіх заради свого здоров’я та заради лікарів — залишайтеся вдома. Бережіть себе. Gepostet von Максим Куций am Mittwoch, 22. April 2020

Как сообщала Одесса News, всего в Украине состоянием на утро 23 апреля коронавирусом заболели 6 592 человека.