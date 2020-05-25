За сутки от коронавируса выздоровели 18 жителей Одесской области, 5 заболели

За истекшие сутки от коронавируса выздоровели 18 жителей Одесской области.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Количество вылеченных пациентов стремительно растёт и сегодня составляет уже 138 человек. Из них — 10 детей и 36 медработников», — написал председатель ООГА..

Вместе с тем, по словам Максима Куцого, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 5 человек. Из них из Подольска, в котором масштабно ширилась инфекция, лишь один пациент.

«Благодаря скоординированным действиям удалось остановить масштабное распространение инфекции в городе», — пишет Куцый.

Таким образом, на утро 26 мая общее количество подтверждённых случаев в Одесской области составляет 832 человека.

Самое большое количество — в Подольском районе (392), Одессе (192) и Беляевском районе (71).

«В случае, если такая положительная тенденция сохранится — уже на следующей неделе мы перейдём к следующему этапу смягчения карантина», — выразил надежду руководитель области.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 25 мая подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7 234 выздоровели, 623 умерли.