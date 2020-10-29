За последние сутки в Одессе 179 новых случаев COVID-19, 3 — летальных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 29 октября в Одессе зарегистрированы 9 617 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 179 новых случая заболевания.

По данным на 29 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 163 пациента с COVID-19, из них 90 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 73 пациента, из них 69 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 34 человека с подозрением на COVID-19.

29 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 44 человека — в ГКБ №10, 16 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 28 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 84 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых пять девочек и четыре мальчика, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 61 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 190 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 267 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 423 человек, в том числе у 18 детей и 9 медработников.

Фото и инфографика: «Одесса»